Beşiktaş salonda ve sahada çalıştı
Beşiktaş, Antalya'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Antalya'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rejenarasyon antrenmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, çalışmalarını salonda ve sahada yaptı. Salonda; denge, kuvvet ve streching çalışması yapılırken sahada ise; pas çalışması, top kontrolü çalışması ve dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Beşiktaş'ın antrenman görüntüleri (ARŞİV)
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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