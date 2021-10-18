Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki 47. maçına çıkmaya hazırlanıyor!

Bu sezon Şampyonlar Ligi mücadelesi veren Beşiktaş, C grubunun 3. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. İlk iki maçında puan alamayan siyah beyazlı ekip, üçüncü karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Bu kapsamda evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşılaşacak Beşiktaş, bu karşılaşma ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 47. maçına çıkacak. Siyah beyazlılar bugüne kadar çıktığı 46 karşılaşmada 13 galibiyet 9 beraberlik alırken 24 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

SON KATILIMINDA TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son sezonda grup aşamalarını namağlup tamamlamıştı. Çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen ve grubu 1. tamamlayan siyah beyazlı ekip adını Türk futbol tarihine yazdırmıştı. Türk takımları arasında bunu yapabilen ilk takım olan Beşiktaş, aynı zamanda 14 puanla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI ZORLANIYOR

Avrupa kupalarında Portekiz takımlarıyla 16 kez mücadele eden Beşiktaş, bu maçlarda yalnızca 3 galibiyet alabildi. Öte yandan temsilcimiz, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Portekiz takımlarına karşı 7 kez maç kaybeden siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Portekiz temsilcilerine 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 24 gol gördü.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, bugüne kadar Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda çeyrek finale çıkmayı başaran siyah beyazlı ekip 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergilemişti Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

EN FARKLI SKOR 6-0

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynadığı maçı Vodafone Park'ta 6-0 kazanan Beşiktaş Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetini almış oldu.

Temsilcimiz, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek ekibi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0'lık skorla geçmişti.

LİVERPOOL'A KARŞI AĞIR HEZİMET

Siyah beyazlı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı maçlardaki en ağır mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kartal, şu anda Galatasaray'da oynayan Babel'in de golünün olduğu Liverpool'a karşı oynadığı karşılaşmayı 8-0 kaybetti. Öte yandan temsilcimiz, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e de yine Şampiyonlar Ligi'nde 6-0 mağlup oldu.

İÇ SAHADA DAHA ETKİLİ

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşması ile Avrupa kupalarında 114. iç saha maçına çıkacak. Avrupa kupalarında evinde oynadığı 113 maçta 57 galibiyet alan siyah beyazlı ekip, İç sahada rakipleriyle 27 kez berabere kalıp 29 maçta da mağlup oldu. Evindeki maçlarda rakip ağlara 171 gol atan Beşiktaş, kalesine gelen 115 gole ise engel olamadı.