Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın önümüzdeki sezon için 10 transfer isterken, Beşiktaş Yönetimi'nin gözü ligin son haftasında. Beşiktaş, Gençlerbirliği maçını kazanıp, Sivasspor da Göztepe deplasmanında puan kaybederse siyah-beyazlılar ligi 3. sırada bitirecek. Trabzonspor'un UEFA cezası onanırsa, Kartal önümüzdeki sezon Devler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.



Beşiktaş'ta tüm gözler sezonun son haftasına çevrilmiş durumda. Fenerbahçe karşısında 2-0 kazanarak puanını 59'a çıkaran ve ligi ilk 4 sıra içinde bitirmeyi garantileyen siyah-beyazlılarda hedef son maçı kazanarak Sivasspor'un Göztepe deplasmanında puan kaybetmesini beklemek. Ligi 3. sırada bitirmek isteyen Beşiktaş, bunu başarırsa, Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasının CAS tarafından onanması halinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadro planlaması için yönetimden 10 transfer isteyen, siyah-beyazlı idareciler de ligin son maçını beklemeye başladı. Beşiktaş'ın Devler Ligi'ne katılma hakkı kazanması halinde eldeki tüm imkanları kullanmayı planlayan yönetim, bazı yıldız isimlere de yönelebilir.



GÖZLER BANKALAR BİRLİĞİNDE

Sezon başında Fikret Orman Yönetimi tarafından imzalanan Bankalar Birliği anlaşmasında faizlerin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, uzun süredir bu anlaşmayı revize etmek için görüşme halinde. Her fırsatta Ankara'ya giderek yetkililerle görüşen ve faizlerin düştüğünü, bunun da anlaşmaya yansıması gerektiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, Bankalar Birliği anlaşmasını revize ettiği takdirde kulübün kasasına da önemli bir miktar girdi sağlayacak. Şu anda kulübün tüm gelirleri bankalar tarafından temlik altında tutulurken, anlaşmanın revize edilmesi halinde Beşiktaş'ın faiz borcu azalacak ve bu anlaşmayla birlikte siyah-beyazlıların kasasına da 160 milyon TL civarı bir miktar girecek. Anlaşmanın imzalanması halinde bu parayı transfer döneminde kullanmak isteyen Beşiktaşlı idareciler, Sergen Yalçın'ın istediği isimleri kadroya katmak için harekete geçecek