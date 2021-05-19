2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1028300362021 Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005112312021 Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1061101782021 Gümüşhane Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1047900322021 Doğu Akdeniz Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 3001124542021 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1087104032021 İstanbul Galata Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 209810036Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tüm Türkiye tek ses oldu!2021 Bingöl Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1020100672021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 104390116
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları canlı izle | BeinSports Canlı yayını

Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları canlı izle | BeinSports Canlı yayını

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş saat 19.03'te Vodafone Park Stadında yapılacak törenle kupasına kavuşacak. Seyircinin alınmayacağı tören canlı olarak izlenebilecek. İşte Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları canlı izle | BeinSports Canlı yayını ve detaylar...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş saat 19.03'te Vodafone Park Stadında yapılacak törenle kupasına kavuşacak. Seyircinin alınmayacağı tören canlı olarak izlenebilecek. İşte Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları canlı izle | BeinSports Canlı yayını ve ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI CANLI İZLE

15 Mayıs Cumartesi akşamı Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı. Süper Lig'in en uzun sezonunu tarihi bir başarıyla bitiren, hem lig şampiyonluğunu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları Vodafone Park'ta saat 19.03'te başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla stadyuma izleyici alınmayacak. Tören BeinSports Haber'den canlı olarak izlenebilecek.

BEIN SPORTS CANLI YAYINI

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş saat 19.03'te Vodafone Park Stadında yapılacak törenle kupasına kavuşacak. Seyircinin alınmayacağı tören canlı olarak izlenebilecek. 

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUIK KUTLAMALARI CANLI İZLE

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT