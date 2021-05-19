Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş saat 19.03'te Vodafone Park Stadında yapılacak törenle kupasına kavuşacak. Seyircinin alınmayacağı tören canlı olarak izlenebilecek. İşte Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları canlı izle | BeinSports Canlı yayını ve ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI CANLI İZLE

15 Mayıs Cumartesi akşamı Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı. Süper Lig'in en uzun sezonunu tarihi bir başarıyla bitiren, hem lig şampiyonluğunu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları Vodafone Park'ta saat 19.03'te başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla stadyuma izleyici alınmayacak. Tören BeinSports Haber'den canlı olarak izlenebilecek.

BEIN SPORTS CANLI YAYINI

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş saat 19.03'te Vodafone Park Stadında yapılacak törenle kupasına kavuşacak. Seyircinin alınmayacağı tören canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUIK KUTLAMALARI CANLI İZLE