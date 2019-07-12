Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Denizlispor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Sedat Şahintürk'ün 1 yıllığına Yukatel Denizlispor'a kiralandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Sedat Şahintürk ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmış ve oyuncumuz 2019-2020 sezon sonuna kadar Yukatel Denizlispor'a kiralanmıştır" denildi.

DHA