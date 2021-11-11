Sezona bu yıl istediği başlangıcı yapamayan ve ligde lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de henüz puan alamadı. Kötü gidişatı bir an önce düzeltmek isteyen siyah beyazlı ekip Milli arayı değerlendirerek hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Bu kapsamda Shkupi ile karşılaşacak Beşiktaş'ın bu maçını izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş - Shkupi hazırlık maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

BEŞİKTAŞ - SHKUPİ HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş - Shkupi hazırlık maçı 11 Kasım 2021 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Beşiktaş'ın sakatlıktan dönen oyuncularını da form tutmak amaçlı sahaya süreceği, İstanbul Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Beşiktaş - Shkupi hazırlık maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - SHKUPİ HAZIRLIK MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Beşiktaş - Shkupi hazırlık maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. A Spor'u izlemek için Beşiktaş - Shkupi hazırlık maçı A Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz...