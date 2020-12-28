Beşiktaş-Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ
Süper Lig'in 15. haftasının son maç gününde Beşiktaş ile Sivasspor karşılaşıyor. Peki, Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 15. haftanın son maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Ligde heyecanın devam ettiği haftada Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 25 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 13 maçta 17 puan toplayarak ligin 14. sırasında bulundu. Peki, Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Sivasspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Beşiktaş-Sivasspor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilir.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Sivasspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Beşiktaş, lig tarihinde rakibine üst üste üç kere mağlup olmadı.
- Beşiktaş'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, daha önceki dokuz ziyaretinde sadece bir galibiyet alabilmişti (3B 5M).
- Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı son dört iç saha maçını kazanan Beşiktaş, daha uzun bir seriyi en son Mart-Ağustos 2019 arasında yakalamıştı (7 maç).
- Bu sezon Süper Lig'de deplasman mağlubiyeti almayan tek takım olan Sivasspor (3G 3B), daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ocak-Eylül 2008 arasında yakalamıştı (11 maç).
- Beşiktaş forması giyen Cyle Larin, Süper Lig kariyerindeki tek hat-trick'i Sivasspor'a karşı yapmıştı (Mayıs 2018).