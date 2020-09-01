11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig için hazırlık maçları devam ediyor. Yeni sezon öncesi kamplarda bulunan takımlar, The Land Of Legends Cup turnuvasında buluşuyor. Turnuvanın oynanan ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Turnuvanın ikinci maçında Beşiktaş-Sivasspor maçı oynanacak. Karşılaşmanın galibi finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

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BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ve Sivasspor arasında oynanacak The Land Of Legends Cup turnuvası maçı, 1 Eylül Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleye seyirci kabul edilmeyecek. Karşılaşmanın galibi finalde, Fenerbahçe ile karşılaşacak.

HANGİ KANALDA?

The Land Of Legends Cup turnuvasında ikinci maç oynanacak. Beşiktaş ve Sivasspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, D-Smart bünyesinde bulunan Spor Smart kanalında yayınlanacak.

İLK 11'LER

İki takımda henüz kadro bilgisi vermedi.