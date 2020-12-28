Süper Lig'de 15. haftanın son maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Ligde heyecanın devam ettiği haftada Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 25 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 13 maçta 17 puan toplayarak ligin 14. sırasında bulundu. Peki, Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Sivasspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Beşiktaş-Sivasspor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ