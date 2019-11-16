Beşiktaş SJ - Bursaspor basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
TÜRKİYE: Süper Lig - 8. Maç Günü kapsamında Beşiktaş SJ - Bursaspor maçı oynanacak. Spor severler ise Beşiktaş SJ - Bursaspor basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Beşiktaş SJ - Bursaspor karşı karşıya geliyor. Bugün TÜRKİYE: Süper Lig - 8. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Beşiktaş SJ - Bursaspor Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte cevabı...
Beşiktaş SJ - Bursaspor basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş SJ - Bursaspor, Basketbol Süper Ligi maçı 17 11 2019 günü Tivibu Spor 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:30
Basketbol Süper Ligi maçı, Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.
Beşiktaş SJ ile Bursaspor arasındaki Basketbol Süper Ligi Maçı Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.
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