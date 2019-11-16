İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Beşiktaş SJ - Bursaspor basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş SJ - Bursaspor basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE: Süper Lig - 8. Maç Günü kapsamında Beşiktaş SJ - Bursaspor maçı oynanacak. Spor severler ise Beşiktaş SJ - Bursaspor basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? merak etmekte. İşte detaylar...

Beşiktaş SJ - Bursaspor basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım Beşiktaş SJ - Bursaspor karşı karşıya geliyor. Bugün TÜRKİYE: Süper Lig - 8. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Beşiktaş SJ - Bursaspor Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte cevabı...

Beşiktaş SJ - Bursaspor basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş SJ - Bursaspor, Basketbol Süper Ligi maçı 17 11 2019 günü Tivibu Spor 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:30

Beşiktaş SJ - Bursaspor basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi maçı, Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Beşiktaş SJ - Bursaspor basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş SJ ile Bursaspor arasındaki Basketbol Süper Ligi  Maçı Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.

Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT