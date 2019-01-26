Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko maçının ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 mağlup ettiği müsabakanın ardından Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı lacivertli basketbolcu Melih Mahmutoğlu ve siyah beyazlı oyuncu Ivan Buva basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının Olympiakos maçının ardından iyi bir reaksiyon gösterdiğini belirten Obradovic, şöyle konuştu: "Oyunun kontrolü bizdeydi. Olympiakos maçının ardından böyle bir takıma karşı oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibi de tebrik ediyorum. Beşiktaş her zaman savaşan bir takım. Meslektaşım Dusko da çok başarılı bir isim."

Önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Melih Mahmutoğlu da "1 günlük dinlenmenin ardından Bayern Münih maçı için hazırlıklara başlayacağız. Üst üste galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Dusko Ivanovic, ilk 20 dakikada iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak bu dakikaların ardından oyundan düştüklerini belirterek, "Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Özellikle ikinci yarıda isabetli atışları ve sert savunmalarıyla oyuna hakim oldular. Şimdi bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Avrupa mücadelemize devam etmek için hafta içindeki karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ivan Buva ise Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı: "İlk yarıda iyi mücadele ettik ancak ikinci yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Beşiktaş, bugünkünden çok daha iyi oynayan bir takım. Yeniden iyi maçlar çıkaracağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

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DHA