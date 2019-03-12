Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 17, Can Maxim Mutaf, Erkan Veyseloğlu 4, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 13, Samet Geyik 2, Gibson 15, Kenan Sipahi, Alexander 2
Beşiktaş Sompo Japan: 60 - Nanterre: 62
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Oskars Lucis (Letonya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 17, Can Maxim Mutaf, Erkan Veyseloğlu 4, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 13, Samet Geyik 2, Gibson 15, Kenan Sipahi, Alexander 2
NANTERRE: Senglin 18, Konate 7, Treadwell 6, Invernizzi 8, Gamble 5, Palsson 11, Juskevicius 4, Carne 3
1. Periyot: 14-7
Devre: 26-24
3. Periyot: 40-44
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fransa ekibi Nanterre'ye 62-60 mağlup oldu. Turun ilk maçında da rakibine 68 - 59 mağlup olan Siyah-beyazlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
DHA
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