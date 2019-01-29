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  3. Beşiktaş Sompo Japan - Filou Oostende: 80-71

Beşiktaş Sompo Japan - Filou Oostende: 80-71

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 24, Erkan Veyseloğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Buva 23, Samet Geyik 8, Benzing 12, Dusan Cantekin 2, Gibson 2, Can Maxim...

Beşiktaş Sompo Japan - Filou Oostende: 80-71

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 24, Erkan Veyseloğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Buva 23, Samet Geyik 8, Benzing 12, Dusan Cantekin 2, Gibson 2, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 3

FILOU OOSTENDE: Djordjevic 3, Lasisi 9, Fieler 8, Kesteloot 4, Maric 5, Williams 12, Lambrecht, Schwartz 3, Buza, Mwema 3, Desiron 4, Djurisic 20

1'İNCİ PERİYOT: 13-18

İLK YARI: 40-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-59

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13'üncü hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Belçika'nın Filou Oostende takımını 80-71 yendi.

DHA

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