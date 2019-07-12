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  3. Beşiktaş Sompo Japan, Nemanja Djurisic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Sompo Japan, Nemanja Djurisic'i kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, uzun forvet olarak görev yapan Nemanja Djurisic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Sompo Japan, Nemanja Djurisic'i kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, uzun forvet olarak görev yapan Nemanja Djurisic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Karadağlı Nemanja Djurisic'in transferi duyuruldu. Açıklamada, 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan'ın, Djurisic ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Uzun forvet olarak görev alan 27 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Belçika ekibi Oostende'de forma giydi.

Nemanja Djurisic, 34 lig maçında; 10.3 sayı, 4.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde de Belçika ekibi ile 13 karşılaşmada sahaya çıkan Djurisic; 13.5 sayı, 4.9 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

DHA

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