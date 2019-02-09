İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Beşiktaş Sompo Japan - Türk Telekom: 85-67

Beşiktaş Sompo Japan - Türk Telekom: 85-67

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 4, Pressey 22, Erkan Veyseloğlu 3, Burak Can Yıldızlı 8, Buva 9, Kenan Sipahi 6, Ömer Utku Al, Samet Geyik 6, Gibson 17, Benzing...

Beşiktaş Sompo Japan - Türk Telekom: 85-67

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Ali Köseoğlu

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 4, Pressey 22, Erkan Veyseloğlu 3, Burak Can Yıldızlı 8, Buva 9, Kenan Sipahi 6, Ömer Utku Al, Samet Geyik 6, Gibson 17, Benzing 10

TÜRK TELEKOM: Yunus Emre Sonsırma 1, Campbell 2, Landesberg 20, Gabriel 9, Stimac 7, Metin Türen, Ender Arslan 8, Kaya Peker 9, Nusret Yıldırım, Redding 11

1'İNCİ PERİYOT: 21-15

İLK YARI: 36-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-40

5 FAUL: 39.20 Benzing (Beşiktaş Sompo Japan)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Türk Telekom'u 85-67 mağlup etti.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.