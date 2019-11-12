Beşiktaş Sompo Sigorta, evinde farklı kazandı

Beşiktaş Sompo Sigorta, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5'inci maçında Falco Szombathely'i 74-49 mağlup ederek gruptaki 2'nci galibiyetini elde etti.

Beşiktaş Sompo Sigorta, Basketbol Şampiyonlar Ligi 5'inci maçında Macaristan temsilcisi Falco Szombathely'i ağırladı. Dengeli geçen ilk periyodu Beşiktaş, 14-12 önde tamamladı. 2'nci çeyrekte de rakibine 19-15'lik üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 33-27 önde kapattı.

3'üncü çeyrekte de rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Beşiktaş, son çeyreğe 9 sayı önde girdi: 50-41. Son periyotta hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar farkı daha da açtı ve maçtan 74-49 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Shaq McKissic kaydettiği 20 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Burak Yıldızlı 14, James McAdoo da 12 sayıyla mücadele etti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA