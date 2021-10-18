Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda temsilcimiz Beşiktaş ile Portekiz ligi temsilcisi Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'de başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.