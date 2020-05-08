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  3. Beşiktaş, Süper Lig için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde iki kamp yapacak

Beşiktaş, Süper Lig için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde iki kamp yapacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun haziran ayında başlayacağını ilan ettiği Süper Lig için İstanbul'da iki kamp gerçekleştirecek.Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımı, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından gerçekleştirilen...

Beşiktaş, Süper Lig için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde iki kamp yapacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun haziran ayında başlayacağını ilan ettiği Süper Lig için İstanbul'da iki kamp gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımı, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından gerçekleştirilen planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde yapacağı iki kampla Süper Lig'e hazırlanacak.

Kaynak: AA




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