Beşiktaş taraftarı Burak’ı tribüne çağırmadı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta taraftarlar maç öncesi tüm takım oyuncularını tek tek tribüne çağırırken, yeni transfer Burak Yılmaz'ın çağrılmaması dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ege ekibi Akhisarspor'a konuk oluyor. Maç öncesi futbolcuların ısınma çalışmaları devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar da siyah-beyazlı futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında ilk 11'de yer bulan yeni transfer Burak Yılmaz ise taraftarlar tarafından tribüne çağrılmadığı görüldü.

Kaynak: İHA