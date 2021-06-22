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  4. Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı: Sergen gelecek, öyle gideceğiz

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı: Sergen gelecek, öyle gideceğiz

Beşiktaş taraftarları teknik direktör Sergen Yalçın'ın Rıdvan Dilmen'e görevine devam etmeyeceğine söylemesinin ardından Yalçın'ın evinin önünde toplandı.

Çifte kupayla sezonu tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanması için sürdüren görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine sayısı 100 kadar olan siyah beyazlı taraftar Yalçın'ın  Etiler'deki evinin önüne geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, burada Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

Polis, Yalçın'ın evinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, taraftarlar ise başarılı çalıştırıcının kendileriyle görüşmesini bekliyor.

Beşiktaşlı taraftarlar, yaptıkları açıklamada şöyle dedi:

"Sergen gelecek, öyle gideceğiz. Bizler bugün burada toplandık. Toplanmamızın amacı Beşiktaş'ın geleceğidir. Biz var oldukça Beşiktaş var olacak. Beşiktaş'ın sahibi taraftarsa, taraftarın da bir isteği var. Sergen Yalçın devam etsin Sergen Yalçın bizim kırmızı çizgimizdir." 

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı: Sergen gelecek, öyle gideceğizBeşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı: Sergen gelecek, öyle gideceğizBeşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı: Sergen gelecek, öyle gideceğiz

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Tayfun Altuntaş
Editör
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