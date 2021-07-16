Beşiktaş taraftarına bayram hediyesi| Alex Teixeira ile anlaşma sağlandı!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş kadrosuna kaliteli isimleri katabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Ligde uygulanacak yabancı kuralından dolayı 3 Türk oyuncu transferi yaparak bu konuda elini rahatlatan siyah beyazlı ekip rotayı yabancı yıldız oyunculara çevirdi. Bu kapsamda uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira ile de anlaşma sağladığı ifade edildi.

YILLIK 2 MİLYON EURO KAZANACAK

Josef de Souza'nın da yoğun çaba sarf ederek ilişkileri geliştirdiği Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. 2 yıllık sözleşme için 2 milyon Euro teklifi kabul eden Brezilyalı futbolcunun kısa süre içerisinde siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Shakhtar Donetsk formasıyla yıldızı parlayan 31 yaşındaki futbolcu Jiangsu FC'ye transfer olduktan sonra Avrupa futbolundan bir süre uzak kalmıştı. Çin'de de iyi bir oyun sergileyen Teixeira 119 lig maçında 57 gol 33 asist yapmıştı.