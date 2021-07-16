Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a büyük şok! Bodrum'da açtığı mekanda yangın çıkatıSon dakika | Bahçeli'den 'Gergerlioğlu' tepkisi16 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçlarıCankoç isminin anlamı nedir, Cankoç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Beşiktaş taraftarına bayram hediyesi| Alex Teixeira ile anlaşma sağlandı!Canalp isminin anlamı nedir, Canalp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Namıka isminin anlamı nedir, Namıka ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Borç ifşası pahalıya patladı! Aidat borçlarını apartman panosuna asan site yöneticisi hakkında dava açıldıAslican isminin anlamı nedir, Aslican ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Talibe isminin anlamı nedir, Talibe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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  4. Beşiktaş taraftarına bayram hediyesi| Alex Teixeira ile anlaşma sağlandı!

Beşiktaş taraftarına bayram hediyesi| Alex Teixeira ile anlaşma sağlandı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu bir an önce güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlı ekibin uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Brezilyalı oyuncu ile ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılması planlanıyor.

Beşiktaş taraftarına bayram hediyesi| Alex Teixeira ile anlaşma sağlandı!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş kadrosuna kaliteli isimleri katabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Ligde uygulanacak yabancı kuralından dolayı 3 Türk oyuncu transferi yaparak bu konuda elini rahatlatan siyah beyazlı ekip rotayı yabancı yıldız oyunculara çevirdi. Bu kapsamda uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira ile de anlaşma sağladığı ifade edildi.

Beşiktaş taraftarına bayram hediyesi| Alex Teixeira ile anlaşma sağlandı!

YILLIK 2 MİLYON EURO KAZANACAK

Josef de Souza'nın da yoğun çaba sarf ederek ilişkileri geliştirdiği Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. 2 yıllık sözleşme için 2 milyon Euro teklifi kabul eden Brezilyalı futbolcunun kısa süre içerisinde siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Shakhtar Donetsk formasıyla yıldızı parlayan 31 yaşındaki futbolcu Jiangsu FC'ye transfer olduktan sonra Avrupa futbolundan bir süre uzak kalmıştı. Çin'de de iyi bir oyun sergileyen Teixeira 119 lig maçında 57 gol 33 asist yapmıştı.

Beşiktaş taraftarına bayram hediyesi| Alex Teixeira ile anlaşma sağlandı!

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