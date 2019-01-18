Beşiktaş taraftarından burak yılmaz şok tepki "Hırsız istemiyoruz"
Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Spor Toto Süper lig'de 2. yarının ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta taraftarların Burak Yılmaz gerginliği sürüyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz'a Siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.
Spor Toto Süper lig'de 2. yarının ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta taraftarların Burak Yılmaz gerginliği sürüyor.
Maç öncesi ısınma bölümünde Beşiktaş'ta tribünlere çağrılmayan tek oyuncu Burak Yılmaz oldu. Öte yandan bir grup Beşiktaş taraftarı, "Hırsız istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
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