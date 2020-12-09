Bu sezon Süper Lig'de son haftalarda oldukça iyi bir çıkış sergileyen Beşiktaş, ligde üst üste aldığı galibiyetler ile 19 puana ulaştı ve 4. sıraya oturdu. Lider Alanyaspor ile puan farkını 4'e kadar indiren siyah-beyazlılarda, işler son haftalarda yoluna girmiş gözüküyor. Sergen Yalçın yönetimindeki İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupasına da 5. turdan başladı. Bu turda Tarsus İdman Yurdu ile eşleşen Beşiktaş, turun favorisi olarak görülüyor. Bu karşılaşmaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası'nda 5. turun maç programı belli oldu. Buna göre, Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu mücadelesi, 17 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Maçın hakemi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya, tüm 5. tur maçlarını kesintisiz olarak A Spor ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu mücadelesi de 17 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de A Spor'dan naklen izlenebilir.

KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor

15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep-Kocaelispor

16.00 Alanyaspor-Adanaspor

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE