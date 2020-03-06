Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi yorumu

Beşiktaş, Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda haftaya oynanacak Galatasaray derbisine ilişkin konuştu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

Galatasaray ile derbi oynayacağız, ona hazırlanıp, elimizden geldiğince iyi bir sonuçla çıkmaya çalışacağız. Galatasaray güçlü bir takım, iyi de gidiyorlar ama bizim için önemli bir maç. Oradan kazanarak çıkmak istiyoruz. İyi hazırlanıp, bakacağız. Bu maçı kazanmalıyız.

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"BUGÜN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Erken gol bulmamız bizim açısından çok iyi olmadı. Biraz daha kontrollü oynamaya başladık golü bulunca. Oyunun devamında pozisyonlarımız var, rakibin de pozisyonları var, dengeli bir maç oldu. Bugün çok iyi oynadığımızı söylememiz zor. İyi oynarken kazanmak önemli, böyle dengeli maçları kazanmak önemli. Çok iyi bir performans olmadı belki ama her maçta aynı performansı da bekleme sağlıklı değil. Ciddi savaş veren bir takımla oynadık, bugün kazanmak önemliydi

Boateng beklentimizin altında bir performans sergiledi. Orada ya Adem'i ya Prince'i kullanıyoruz, çok sıkıntı yaşarken Boyd'u kullanıyoruz. Boyd'un performansından memnunuz, bizim için joker gibi oldu. Çok koşan, atletik bir oyuncu