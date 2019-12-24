Beşiktaş, TFF’ye başvurdu! "VAR kayıtları açıklansın"

Siyah beyazlı ekip VAR kayıtlarını istiyor.

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından tartışmalar dinmek bilmezken siyah beyazlı kulüpten flaş bir hamle geldi.

Geçtiğimiz gün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır’ın verdiği hataları kararlara tepki gösterdi.

Çebi’nin çarpıcı açıklamalarının ardından siyah beyazlı ekipten Türkiye Futbol Federasyonu’nun ‘VAR’ kayıtlarını açıklaması için resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

“ÇIKIP EN AZINDAN ÖZÜR DİLEYİN”

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) sert bir şekilde eleştiren Ahmet Nur Çebi, “Tüm ülke rezaleti izledi. Çıkıp en azından özür dileyin” ifadelerini kullandı.

Bu düzen böyle devam etmeyecek diyen Ahmet Nur Çebi “Biz hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş lehine de olsa bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Bu düzenin böyle devam etmesini istemeyenler safları sıkılaştırsınlar ve yanımızda olsunlar. Benim takımım dün iyi oynamamış olabilir. Bundan size ne? Hakem gelip hesap kesemez! Asla unutmayacağız! Futbol adaleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalet isteyenleri mücadele davet ediyoruz. Bu düzen böyle sürmeyecek!” dedi.