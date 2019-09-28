Beşiktaş, Trabzon’a 3 eksikle gidiyor
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ruiz ve cezalı olan Adem Ljajic ile Elneny maç kadrosuna alınmadı.
Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz'in yanı sıra cezalı olan Elneny ve Ljajic maç kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Trabzonspor maçı kadrosunda belirlediği isimler şu şekilde:
"Karius, Utku, Douglas, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Rebocho, Hutchinson, Necip, Muhayer Oktay, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Orkan, Diaby, Lens, Boyd, N'Koudou, Umut Nayir, Burak."
Kaynak: İHA
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