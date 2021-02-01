Beşiktaş, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Beşiktaş ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 22. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 31.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beşiktaş, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Beşiktaş - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Beşiktaş, Trabzonspor maç sonucu:
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|1
|2
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Beşiktaş, Trabzonspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.01.2021 19:00
Beşiktaş Trabzonspor Maçının Hakemleri
Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Erkan Özdamar(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Burak Şeker(avar), Bahattin Duran(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 19. Safa Kınalı, 11. Anastasıos Bakasetas, 14. Hakan Yeşil, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 22. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|45
|20
|2
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|44
|23
|3
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|42
|25
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|37
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|7
|Hatayspor
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|35
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|29
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|11
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|25
|4
|12
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|25
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|25
|-9
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|24
|-6
|15
|Başakşehir FK
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|24
|-10
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|20
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|19
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları
|29.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|29.01.2021
|Gaziantep FK
|1-2
|Galatasaray
|30.01.2021
|Fenerbahçe
|1-0
|Çaykur Rizespor
|30.01.2021
|Kasımpaşa
|0-1
|Kayserispor
|30.01.2021
|Başakşehir FK
|1-5
|Hatayspor
|31.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-0
|MKE Ankaragücü
|31.01.2021
|Alanyaspor
|3-1
|Sivasspor
|31.01.2021
|Gençlerbirliği
|0-1
|Antalyaspor
|31.01.2021
|Beşiktaş
|1-2
|Trabzonspor
|31.01.2021
|Denizlispor
|2-1
|Göztepe