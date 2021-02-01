Beşiktaş, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Beşiktaş ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 31.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beşiktaş, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu? Beşiktaş - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Beşiktaş, Trabzonspor maç sonucu: Beşiktaş Trabzonspor 1 2 Beşiktaş Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Beşiktaş, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 19:00

Beşiktaş Trabzonspor Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Erkan Özdamar(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Burak Şeker(avar), Bahattin Duran(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 19. Safa Kınalı, 11. Anastasıos Bakasetas, 14. Hakan Yeşil, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 21 14 3 4 43 23 45 20 2 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 44 23 3 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 42 25 4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 37 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 7 Hatayspor 21 10 5 6 34 26 35 8 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 29 -5 10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 11 Göztepe 21 6 7 8 30 26 25 4 12 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 25 -8 13 Çaykur Rizespor 21 6 7 8 27 36 25 -9 14 Sivasspor 21 5 9 7 22 28 24 -6 15 Başakşehir FK 21 6 6 9 27 37 24 -10 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 20 -15 19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 19 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları