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Beşiktaş, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Beşiktaş ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 31.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beşiktaş, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Beşiktaş - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, Trabzonspor maç sonucu:

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR
Beşiktaş Trabzonspor
1 2

Beşiktaş Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 19:00

Beşiktaş Trabzonspor Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Erkan Özdamar(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Burak Şeker(avar), Bahattin Duran(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 2. Berat Ayberk Özdemir, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 19. Safa Kınalı, 11. Anastasıos Bakasetas, 14. Hakan Yeşil, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe21143443234520
2Beşiktaş21142548254423
3Galatasaray21133543184225
4Alanyaspor21114637213716
5Trabzonspor2110652724363
6Gaziantep FK219843526359
7Hatayspor2110563426358
8Fatih Karagümrük218763329314
9Antalyaspor21786212629-5
10Yeni Malatyaspor217772726281
11Göztepe216783026254
12Kasımpaşa217410233125-8
13Çaykur Rizespor21678273625-9
14Sivasspor21597222824-6
15Başakşehir FK21669273724-10
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18BB Erzurumspor215511203520-15
19Gençlerbirliği215412204119-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor214512213917-18

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları

29.01.2021Yeni Malatyaspor0-0Fatih Karagümrük
29.01.2021Gaziantep FK1-2Galatasaray
30.01.2021Fenerbahçe1-0Çaykur Rizespor
30.01.2021Kasımpaşa0-1Kayserispor
30.01.2021Başakşehir FK1-5Hatayspor
31.01.2021BB Erzurumspor1-0MKE Ankaragücü
31.01.2021Alanyaspor3-1Sivasspor
31.01.2021Gençlerbirliği0-1Antalyaspor
31.01.2021Beşiktaş1-2Trabzonspor
31.01.2021Denizlispor2-1Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
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