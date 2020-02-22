Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bugün Süper Lig'in 23. haftasında, zirvedeki yarışı yakından ilgilendiren bir mücadele sahne alacak. Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş ve Trabzonspor maçında, Trabzon rakibine 3 puanlık çelmeyi takmayı planlıyor. Ev sahibi Beşiktaş ise kendi evinde olmanın verdiği güvenle maça galibiyet gözüyle bakıp şampiyonluk yarışındaki yerini yükseltme gayesinde.

Şampiyonluk yolunda en büyük adaylardan biri olan Trabzon, İstanbul'dan puanlarını alarak dönme istiyor. İşte Beşiktaş Trabzonspor mücadelesine dair detaylar...

Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 22 Şubat Cumartesi günü sahne alacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebecho, Elneny, Atiba, Boateng, N’Koudou, Lens, Burak Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Guilherme, Sturridge, Ndiaye, Sötloth