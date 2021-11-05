Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Ulusoy görev alacak.