Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in maç fikstürleri açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in maç fikstürleri açıklandı.
K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk maçında 19 Eylül'de Slovan Bratislava deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş'ın maç fikstürü şu şekilde:
19 Eylül: Slovan Bratislava - Beşiktaş
3 Ekim: Beşiktaş - Wolverhampton
24 Ekim: Beşiktaş - Braga
7 Kasım: Braga - Beşiktaş
28 Kasım: Beşiktaş - Slovan Bratislava
12 Aralık: Wolverhampton - Beşiktaş
C Grubu'nda Getafe, Basel ve Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa Ligi serüvenine 13 Eylül'de Getafe deplasmanı ile başlayacak.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
13 Eylül: Getafe - Trabzonspor
3 Ekim: Trabzonspor - Basel
24 Ekim: Trabzonspor - Krasnodar
7 Kasım: Krasnodar - Trabzonspor
28 Kasım: Trabzonspor - Getafe
12 Aralık: Basel - Trabzonspor
J Grubu'nda Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile gruptan çıkma mücadelesi verecek olan Medipol Başakşehir ise ilk maçında 19 Eylül'de Roma deplasmanına konuk olacak.
Medipol Başakşehir'in fikstürü şu şekilde:
19 Eylül: Roma - Başakşehir
3 Ekim: Başakşehir - Mönchengladbach
24 Ekim: Başakşehir - Wolfsberger
7 Kasım: Wolfsberger - Başakşehir
28 Kasım: Başakşehir - Roma
12 Aralık: Mönchengladbach - Başakşehir
DHA
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