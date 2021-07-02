Beşiktaş transfer haberlerİ | Hangi yıldız golcü gelecek?

Teknik direktör Sergen Yalçın'a iyi bir kadro vaadi veren yönetim bunu yerine getirmek için yoğu mesai harcıyor. Forvetteki eksikliği yıldız iki golcüyle aşmak isteyen siyah beyazlıların forvet adayları göz kamaştırıyor. Diego Costa ile imza aşamasına gelen Beşiktaş'ın bu transferi yakın zamanda açıklamayı planladığı ifade edildi.

İKİNCİ İSİM DE KALİTELİ OLACAK

Diego Costa'nın yanı sıra bir forvet daha almayı planlayan Beşiktaş yönetimi bu ismin de yıldız bir golcü olması için çaba sarf ediyor. Adaylarda ise Edin Dzeko ve Hulk gibi önemli isimler bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde en azından gruptan çıkmayı planlayan siyah beyazlı ekip bu transferleri bir an önce tamalayarak hazırlık sürecine girmeyi planlıyor.