Beşiktaş tribünlerinden Ankaragücü’ne destek

Beşiktaşlı taraftarlar, vefat eden iki Ankaragücülü taraftarlar için "Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü" pankartı açtı.

Beşiktaş tribünleri geçtiğimiz günlerde Antalya deplasmanı dönüşünde kazada vefat eden Ankaragücülü taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ü unutmadı. Vodafone Park'ta oynanan Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, "Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü" pankartı açarak destekte bulundu.

Kaynak: İHA