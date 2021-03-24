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  3. Beşiktaş, UEFA'dan neden ceza aldı? Beşiktaş, ne cezası aldı?

Beşiktaş, UEFA'dan neden ceza aldı? Beşiktaş, ne cezası aldı?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, UEFA'nın gelecek sezon için verdiği ceza nedeniyle şoku yaşadı. Peki Beşiktaş, UEFA'dan neden ceza aldı? Beşiktaş, ne cezası aldı?

Beşiktaş, UEFA'dan neden ceza aldı? Beşiktaş, ne cezası aldı?

Koronavirüs salgının da etkisiyle kulüplerin gelirlerinde ciddi oranda azalmalar yaşanırken döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle mevcut borçlarda artmaya devam ederken Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, UEF'dan gelen ceza ile sarsıldı.

BEŞİKTAŞ, UEFA'DAN NEDEN CEZA ALDI? BEŞİKTAŞ, NE CEZASI ALDI?

Beşiktaş, UEFA'dan vadesi geçmiş borçları nedeniyle ceza aldı. Ceza kapsamında siyah beyazlıların 2021-2022 yılında UEFA turnuvalarından elde ettiği gelirlerin yüzde 15'ine el konulacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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