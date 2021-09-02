Milli takımımızın Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarının oynanacak olması sebebiyle bu hafta lig maç maçları oynanmayacak. Bu süreci boş geçirmek istemeyen ve oyuncularının form tutmasını isteyen Beşiktaş ile Ümraniyespor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler ise Beşiktaş - Ümraniyespor hazırlık maçı canlı izle | A spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

2 Eylül 2021 Perşembe bugün oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. İstanbul'da, BJK Nevzat Demir Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Beşiktaş - Ümraniyespor hazırlık maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bu hazırlık karşılaşması A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. futbolseverler mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek. A Spor kanalını izlemek için Beşiktaş - Ümraniyespor hazırlık maçı A spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

