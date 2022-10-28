Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 12. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Ümraniyespor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Beşiktaş- Ümraniyespor maçı canlı izle | Beşiktaş- Ümraniyespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 12.haftasındaki Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 30 Ekim 2022 Pazar günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 17.00'de başlayan maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapıyor.

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BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Beşiktaş- Ümraniyespor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ