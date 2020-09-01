Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu büyük bir yükselişle 3. sırada bitiren Beşiktaş, Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Şampiyonlar Lig'ine ön eleme turlarından katılmıştı. Yunanistan'ın ekibi PAOK ile oynadığı ön eleme maçını kaybetmişti. Böylelikle yoluna Avrupa Lig'inde devam edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri bugün belli oluyor.

Aynı şekilde geçtiğimiz sezonu Erol Bulut ile oldukça iyi geçiren Alanyaspor, yine Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza ile ligi 5. sırada bitirmesine rağmen Avrupa Lig'ine katılmaya hak kazandı.

Avrupa Lig'ine 3. Ön Eleme turundan başlayacak olan temsilcilerimiz, maçlarını 24 Eylül'de oynayacak. İşte Beşiktaş ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Progres - Willem II

Borac Banja Luka - Rio Ave

Hammarby - Lech Poznan

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Teuta - Granada

Rijeka

Servette - Reims

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SonderjyskE

B36 Torshavn - TNS

Renova - Hajduk Split

Olimpija Ljubljana - Zrinjski

TSİ 14:00'te başlayacak kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.