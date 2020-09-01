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  3. Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oluyor!

Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oluyor!

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hak kazanan, ancak PAOK'a elenen Beşiktaş, yoluna Avrupa Lig'inde devam edecek. Aynı zamanda ligi 5. sırada bitiren Alanyaspor'da Avrupa Lig'ine 3. ön eleme turundan katılıyor. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oluyor!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu büyük bir yükselişle 3. sırada bitiren Beşiktaş, Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Şampiyonlar Lig'ine ön eleme turlarından katılmıştı. Yunanistan'ın ekibi PAOK ile oynadığı ön eleme maçını kaybetmişti. Böylelikle yoluna Avrupa Lig'inde devam edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri bugün belli oluyor. 

Aynı şekilde geçtiğimiz sezonu Erol Bulut ile oldukça iyi geçiren Alanyaspor, yine Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza ile ligi 5. sırada bitirmesine rağmen Avrupa Lig'ine katılmaya hak kazandı. 

Avrupa Lig'ine 3. Ön Eleme turundan başlayacak olan temsilcilerimiz, maçlarını 24 Eylül'de oynayacak. İşte Beşiktaş ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Progres - Willem II
Borac Banja Luka - Rio Ave
Hammarby - Lech Poznan

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Teuta - Granada
Rijeka
Servette - Reims

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SonderjyskE
B36 Torshavn - TNS
Renova - Hajduk Split
Olimpija Ljubljana - Zrinjski

TSİ 14:00'te başlayacak kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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