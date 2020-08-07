Beşiktaş ve Galatasaray, Gökhan Töre için devrede!

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmeyi planlayan iki İstanbul ekibi, Yeni Malatyaspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna katmak istiyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Radyospor'a yaptığı açıklamalarda, "Töre için Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın ilgisi var" dedi.

"BONSERVİSSİZ BİR YERE GÖNDEREMEYİZ"

Gökhan Töre ve Afriyie Acquah'ın transferi hakkında konuşan Başkan Gevrek, "Gökhan Töre'ye Beşiktaş ve Galatasaray'dan ilgi var. Gökhan için şu anda kulübümüze gelen resmi transfer teklifi yok. Gökhan Töre'yi bonservis bedeli olmadan bir yere göndermeyiz. Yeni Malataspor'un menfaatlerini düşünmek zorundayız. Afriyie Acquah için İtalya'dan transfer teklifleri var." ifadelerini kullandı.

"HİKMET HOCA İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Teknik Direktör Hikmet Karaman hakkında da konuşan Adil Gevrek, "Teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın sözleşmesi devam ediyor. Hikmet Hoca ile yüz yüze görüşme yapacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza önemli isimleri takviye edeceğiz. Mutlaka çilek transferlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, bu sezon Malatyaspor forması ile 28 maça çıktı. 28 maçta 2 gol 5 asistle oynayan Töre'nin hangi takıma transfer olacağı merak konusu.