Beşiktaş ve Galatasaray kafileleri Vodafone Park'a ulaştı 

Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım da yoğun güvenlik önlemleri altında Vodafone Park'a ulaştı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde Vodafone Park'ta alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, iki takım da polis eskortları eşliğinde stadyuma ulaştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden saat 17.00'de çıkan Beşiktaş, taraftarlarının desteğiyle tesislerden ayrılırken, Galatasaray ise saat 16.50'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nden meşaleler eşliğinde stada hareket etti. Vodafone Park'a ilk gelen ekip Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı futbolcular, klasikleşen girişini yaptı ve otobüsün camlarına vurarak ve şarkı söyleyerek stadyuma girdi. Ev sahibi Beşiktaş ise saat 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı stada giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Galatasaray kafilesini stada gelişi

-Beşiktaş kafilesinin stada gelişi

Kaynak: DHA