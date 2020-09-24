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  3. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları Misli.com'da!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları Misli.com'da!

Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz, Beşiktaş ve Galatasaray'ın bugün oynayacağı maçlar, Misli.com uygulamaları üzerinden şifresiz yayınlanacak.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları Misli.com'da!

UEFA Avrupa Ligi'nde bulunan 3 temsilcimiz, Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray bu hafta 3. Ön Eleme turunda rakiplerini elemeye çalışacak. Alanyaspor'un Rosenborg deplasmanındaki maçı TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları D-Smart üzerinden şifreli yayınlanacaktı. Ancak Misli.com, yaptığı açıklama ile Beşiktaş'ın Rio Ave, Galatasaray'ın ise Hajduk Split maçını, Misli.com uygulamaları üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. 

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Onur Çelik
Spor Editörü


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