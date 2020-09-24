Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları Misli.com'da!

UEFA Avrupa Ligi'nde bulunan 3 temsilcimiz, Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray bu hafta 3. Ön Eleme turunda rakiplerini elemeye çalışacak. Alanyaspor'un Rosenborg deplasmanındaki maçı TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları D-Smart üzerinden şifreli yayınlanacaktı. Ancak Misli.com, yaptığı açıklama ile Beşiktaş'ın Rio Ave, Galatasaray'ın ise Hajduk Split maçını, Misli.com uygulamaları üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu.

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⚽️ Beşiktaş - Rio Ave

⚽️ Galatasaray - Hajduk Split



? Karşılaşmaları IOS ve Android uygulamalarımızdan izleyebilirsiniz.



IOS ? https://t.co/n7lebpVZGf



Android ? https://t.co/vnP7RUw3te pic.twitter.com/s0omyYZDVO — misli.com ?? (@mislicom) September 23, 2020

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