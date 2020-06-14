Türkiye'de 1976-1987 seneleri arasında sırasıyla Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş ve Şekerspor'da basketbol oynayan Benjamin McGilmer, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti.

Beşiktaş, 4 sezon boyunca kadrosunda yer alan McGilmer için başsağlığı mesajı paylaştı.

Beşiktaş'tan paylaşılan başsağlığı mesajı şu şekilde:

"Erkek Basketbol Takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

BENJAMİN MCGİLMER KİMDİR?

Benjamin McGilmer, ABD'li basketbolcu.

1976-1987 yılları arasında ligimizde oynayan ve Türk vatandaşlığına geçen Benjamin McGilmer Amerika'da öldü. Benjamin McGilmer ülkemizde Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş (4 sezon) ve Şekerspor'da oynadı.

Benjamin'in geçen hafta nefes darlığı çektiği ancak koronavirus testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.