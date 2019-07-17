Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Tyler Boyd transferini açıklayan Beşiktaş, ikinci ismi de kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Tyler Boyd transferini açıklayan Beşiktaş, ikinci ismi de kadrosuna kattı. Fiorentina forması giyen Vitor Hugo, 1 yıllığına kiralandı.
Beşiktaş, savunmaya takviyesini yaptı. Fiorentina forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, 1.87'lik savunmacıyı 1 yıllığına kiraladı. Yaklaşık 2 yıl önce de bu futbolcuyu gündemine alan ancak o dönemde istenilen bonservis miktarı nedeniyle transferden vazgeçen Beşiktaş, 2 yılın ardından Vitor Hugo'yu Beşiktaşlı yapmayı başardı. Kara Kartal'ın 1 yıllık kiralama bedeli olarak da Fiorentina'ya 300 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. 2 sezon önce Palmeiras'tan Fiorentina'ya 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde toplamda 54 maça çıkarken, 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Hugo bu maçlarda 12 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar, Vitor Hugo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı. Brezilyalı futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından takıma dahil olacak.
Kaynak: İHA
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