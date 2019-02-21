Beşiktaş Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin müebbet hapis istemi
IHAAW140002-ASA/20-02-2019 - Beşiktaş Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davada Cumhuriyet Savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
IHAAW140002-ASA/20-02-2019 - Beşiktaş Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davada Cumhuriyet Savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. 20.02.2019 14:00:02 TSI NNNN
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