Beşiktaş - Wolverhampton maçından notlar

-Burak Yılmaz'ın ardından Diaby ve N'Koudou da kadrodan çıkartıldı

-Bekler Douglas ve Rebocho'ya emanet

-Abdullah Avcı'dan 6 değişiklik

-Taraftarın ilgisi az

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'u konuk etti. Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19:55'te başlayan mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner düdük çaldı. Lechner'in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı kadrosunda son oynanan Trabzonspor maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti. Kaleyi Karius'u emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Douglas, Vida, Necip ve Rebocho'dan oluşturdu. Orta sahada ligdeki kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Elneny'i 11'de sahaya süren tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yanında Dorukhan ve Ljajic'i görevlendirdi. Hücum hattının sağında Lens'i kullanan Avcı, ısınma hareketleri sırasında migren ağrısı tutarak maç kadrosundan çıkartılan N'Koudou'nun yerine Caner Erkin'i görevlendirdi. Avcı, bu maçta riske etmediği Burak Yılmaz'ın yerine ise Güven Yalçın'ı görevlendirdi.

BEKLER DOUGLAS VE REBOCHO'YA EMANET

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü, Slovan Bratislava maçında olduğu gibi savunma beklerini Douglas ve Rebocho'dan oluşturdu. Daha önce lig maçlarında bu mevkide genellikle Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i tercih eden Avcı, bu maç öncesinde iki isimden Gökhan Gönül'ü yedek kulübesine çekerken, Caner'i de son anda sakatlanan N'Koudou'nun yerine hücum yönünün solunda değerlendirdi.

3 İSİM KADRODAN ÇIKARTILDI

Siyah-beyazlı ekipte daha önce riske edilmemesi için maç kadrosuna dahil edilmeyen Burak Yılmaz'ın yanına bugün iki isim daha eklendi. Dün gece maç kadrosuna dahil edilen Diaby, mide bulantısı ve kusma şikayetleri sebebiyle maç kadrosundan çıkartıldı. Bu iki ismin yanı sıra mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenen N'Koudou da mücadelenin kadrosundan çıkartıldı. Isınmak için sahaya çıkan Fransız kanat oyuncusu, şiddetli migren ağrısı sebebiyle son anda kadrodan çıkartıldı. Bu oyuncunun yerine Caner Erkin 11'de sahaya çıkarken, mücadele kadrosuna dahil edilmeyen Tyler Boyd da kadroya alındı.

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Öte yandan üst üste alınan kötü sonuçların ardından Başkan Fikret Orman ve yönetim kuruluna tepki gösteren taraftarlar, Wolverhampton maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerdeki boşluklar dikkat çekerken, taraftarlar müsabaka öncesinde başkan Fikret Orman aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: DHA