Beşiktaş Yeni Malatyaspor 11'ler belli oldu
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 15. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.
Bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçın canlı anlatımı Bölge Gündem'de olacak.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, Douglas, Kevin N'Koudou bu maçta sakatlıkları nedeniyle yoklar. Yeni Malatyaspor'un tek eksiği ise Eren Tozlu.
Öte yandan Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında olan isimler.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic.
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