Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de 28.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor, bu akşam saat 19.00'da yeni Yeni Malatya Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak.

Zorlu maç öncesi Beşiktaş, ligde 54 puanla 2.sırada yer alıyor, Yeni Malatyaspor ise 31 puanla 13.sırada yer alıyor. Beşiktaş bu maç öncesi 27.hafta maçında Denizlispor'u 3-0 mağlup etti, Malatyaspor ise Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.

MALATYASPOR'DA SON DURUM

Öte yandan ligde oynadığı 7 maçta galibiyet elde edemeyen Malatyaspor, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Malatyaspor, bu maça sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı.

Sarı-siyahlı takımda Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören stoper Semih Kaya, Beşiktaş maçında görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Beşiktaş'ta bugün oynanacak maç öncesi üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Öte yandan bu futbolcular Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düştüğü için forma giyemeyecek.

İki takım arasında şimdiye kadar oynanan 7 maçta Beşiktaş 5, Yeni Malatyaspor ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bir maçta ise eşitlik bozulmadı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Bülent, Zeki, Ahmed, Mustafa, Adem, Hafez, Tetteh.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.