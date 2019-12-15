Beşiktaş Yeni Malatyaspor maç sonucu | Beşiktaş Yeni Malatyaspor maç özeti

İki takım Beşiktaş Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig - 15. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Beşiktaş Yeni Malatyaspor maç sonucu ve Beşiktaş Yeni Malatyaspor maç özeti detayları...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Yeni Malatyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Thievy Bifouma ve 90+9. dakikada penaltıdan Adis Jahovic attı.

Beşiktaş'ta Caner Erkin'de 90+8. dakikada iki sarı kart ile kırmızı kart gördü.

Bu sezon evinde ilk kez mağlup olan Beşiktaş, 6 hafta sonra puan kaybetti, 8 hafta sonra ise yenildi ve 27 puanda kaldı. 5 maç sonra kazanan Yeni Malatyaspor ise 23 puana yükseldi.

Ligin 16. haftasında Beşiktaş, 22 Aralık Pazar saat 19.00'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Yeni Malatyaspor ise 21 Aralık Cumartesi saat 15.00'te Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maç özeti

100

Sarı Kart Mehmet Umut Nayir

99

Besiktas Yeni Malatyaspor

GOL! Penaltı vuruşunu gole çeviren Jahovic, Yeni Malatyaspor adına Vodafone Park'ta farkı 2'ye çıkardı.

98

Beşiktaş'ta Loris Karius itirazları sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

98

İkinci Sarı / Kırmızı Kart Caner Erkin

95

PENALTI! Yeni Malatyaspor'un hızlı hücumunda Bifouma...

92

Caner Erkin'in sol kanattan açtığı ortaya Güven gelişine vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

91

Karşılaşmanın sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

89

Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.

88

VAR incelemesinin ardından golün geçirli olduğu tespit edildi ve oyun yeniden hareket kazandı.

87

Yeni Malatyaspor'un Bifouma ile bulduğu gol, VAR kamerasından izleniyor.

84

Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Elneny'nin yerine oyuna dahil oldu.

84

BIFOUMA! MÜKEMMEL BİR GOL!

84

Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Elneny'nin yerine oyuna dahil oldu.

82

Beşiktaş'ta Güven Yalçın oyuna girmek için son hazırlıklarını yapıyor.

81

Yeni Malatyaspor'da Guilherme, kayarak yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

81

Yeni Malatyaspor'da Donald yerini Acquah'a bıraktı.

80

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor'un Bifouma ile çıktığı hızlı hücumu engelleyen Lens sarı kartla cezalandırıldı.

79

Normal sürede son 10 dakikaya girerken maçtaki golsüz eşitlik sürüyor

77

YİNE SAVUNMA! Gökhan Gönül ceza sahasına girdi ve penaltı noktası üzerinde bomboş durumda olan Burak'a çıkarmak istedi ancak Mina araya girdi ve tehlikeyi savuşturdu.

74

ÇOK NET BİR POZİSYON! Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba ön direkten kale ağzına topu indirdi. Enzo Roco bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.

72

Beşiktaş'ta önce Umut Nayir'in, ardından da Vida'nın pozisyonlarda gösterdiği üst düzey çaba taraftarı hareketlendirdi.

71

Beşiktaş'ta Atiba, ceza sahasına yakın bir bölgede yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

69

Maçın başından bu yana rakip kaleye 6 şut gönderen Beşiktaş, hiçbirinde isabet sağlayamadı.

68

Yeni Malatyaspor'da Bifouma, Fofana'nın yerine oyuna dahil oldu.

68

Beşiktaş'ta Rebocho yerini Umut Nayir'e bıraktı.

68

Beşiktaş'ta Lens, Diaby'nin yerine oyuna dahil oldu.

65

ISKALADI! Beşiktaş kanat ortalarıyla etkili gelmeye devam ediyor. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortayı bomboş durumdaki Ljajic ıskaladı.

64

Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Umut Nayir oyuna girmek için yedek kulübesine çağırıldı.

63

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un çıkmasına izin vermiyor. Ev sahibi kanat ortalarıyla rakibini tehdit ediyor.

61

Ceza sahası sağ çizgisinde bomboş kalan Gökhan Gönül ortasını yaptı ancak Mina topu karşılayan isim oldu.

59

Karşılaşmanın 60. dakikası geride kalırken Beşiktaş %64'le topa sahip oluyor.

58

Ljajic'in pasında sağ çizgiye inen Gökhan Gönül sert ortaladı. Kaleci Farnolle yumruklarıyla bu topu kornere çeldi.

56

PENALTI BEKLENTİSİ! Diaby'Nin pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

55

Yeni Malatyaspor önde yaptığı baskıyla Beşiktaş'a top yaptırmamaya çalışıyor.

54

Beşiktaş'ta Diaby'nin önüne bıraktığı topta Caner Erkin çok sert vurdu ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.

53

Beşiktaş'ın 3'e 2 yakaladığı hücumda Burak Yılmaz savunmanın arkasına hareketlenmek istedi ancak Mina topu çelmeyi başardı.

52

Bu dakikalarda oyunun temposu yükseldi.

51

SON ANDA VIDA! Guilherme'nin ara pasında Jahovic savunmanın arkasına sarktı ancak Domagoj Vida kayarak yaptığı müdahaleyle Jahovic'in Karius ile karşı karşıya kalmasını engelledi.

49

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, hakemle girdiği diyaloğun ardından sarı kartla cezalandırıldı.

48

Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti. Ljajic'in pasında Burak Yılmaz arkasını dönmek istedi ancak başarılı olamadı.

46

Adem Ljajic, hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kartla cezalandırıldı.

45

İkinci yarı başladı!

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı! 0-0

45

Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44

Beşiktaş'ta Caner Erkin, hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kartla cezalandırıldı.

43

Yeni Malatyaspor'da Özer, sakatlanan Chebake'nin yerine oyuna dahil oldu.

41

Yeni Malatyaspor'da sakatlanan Chebake oyuna devam edemeyecek. Sağlık ekipleri kenara değişikliği işaret etti.

39

OFSAYT! Rakiplerinden sıyrılan Fofona, sağ kanattan topu taşıdı ve Jahovi'in önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

36

Yeni Malatyaspor'da Chebake, Rebocho ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekipleri tedavi için oyuna dahil oldu.

35

SON ANDA! Son çizgiye inen Caner Erkin, Diaby'ye doğru yerden çok sert ortaladı ancak kaleci Farnolle uzandı ve topun sahibi oldu.

34

Beşiktaş baskısını arttırdı. Atiba, ceza sahası yan çizgisi üzerinde yerde kaldı ancak oyun devam etti. Topun sahibi yeniden Beşiktaş.

32

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor kalesini Ljajic ile yokluyor. Rakiplerinden üst üste çalımlarla sıyrılan Ljajic çerçeveyi bulamadı.

31

Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.

28

AZ FARKLA! Beşiktaş'ta Adem Ljajic ceza sahası sol çaprazından çok sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

24

Beşiktaş, maçın 25. dakikası geride kalırken %53'le topa sahip oluyor.

23

SON ANDA SAVUNMA! Burak Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Diaby hareketlendi ancak Hadebe son anda araya girdi ve net bir gol pozisyonunun önüne geçti.

21

Rebocho'nun savunma arkasına hareketlendirdiği topta araya giren isim 24 yaşındaki Hadebe oldu.

20

Karşılaşmanın 20. dakikası geride kalırken maçtan tek bir şut çıktı. O şutu maçın başında Yeni Malatyasporlu Donald kullandı ancak isabet sağlayamadı.

17

Beşiktaş rakip savunmanın arkasına atılan paslarla etkili olmaya çalışıyor.

16

Sağ kanatta topla buluşan Guilherme, ceza sahasına ortasını yaptı ancak Jahovic'ten önce araya giren isim Vida oldu.

15

Yeni Malatyaspor önde yaptığı baskıyla Beşiktaş'a pas yaptırmamaya çalışıyor.

13

Domagoj Vida'nın savunma arkasına gönderdiği topa Ljajic hareketlendi ancak kaleci Farnolle tehlikeyi sezdi ve topun sahibi oldu.

11

Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.

10

Burak Yılmaz rakibinden çok şık bir çalımla sıyrıldı ancak Chebake takibi bırakmadı ve arkadan yaptığı müdahaleyle Burak'ı yerde bıraktı. Chebake sarı kartla cezalandırıldı. Chebake, Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

8

Ceza sahasına havalandırılan topta Burak Yılmaz savunmanın arkasına iyi sarktı. Açısını kaybeden Burak Yılmaz çaprazdan vurmak istedi ancak savunma topu çelmeyi başardı.

7

Diaby'nin bıraktığı topta çizgiye inen Gökhan Gönül, penaltı noktası üzerine ortaladı ancak savunma araya girdi.

5

SON ANDA! Yeni Malatyaspor dar alandan iyi çıktı ve Adis Jahovic'in sağ kanattan taşıdığı topta etkili çıktı. Donald'ın sert şutunda araya son anda giren isim Ljajic oldu.

5

Sarı Kart Mitchell Glenn Donald

2

Beşiktaş, rakip yarı sahada yaptığı paslaşmalarla Yeni Malatyaspor savunmasında boşluk arıyor.

1

Beşiktaş taraftarı maçın ilk düdüğüyle birlikte takımlarına müthiş bir destek vermeye başladı.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11’LER

SAAT: 19.00

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

YEDEKLER: Utku, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Lens, Erdem

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

YEDEKLER: Ufuk, Erkan, Gökhan Töre, Bifouma, Ahmed, Mustafa, Acquah, Chaaleli, Özer, Buğra

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın