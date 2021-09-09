Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşması Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emrah Kargın olacak.