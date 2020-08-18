Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar? Beşiktaş 2020-2021 forma fiyatları

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın ile birlikte transferlerini gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Fabrice N'Sakala ve Bernard Mensah'ı duyuran siyah-beyazlılar, yeni sezon formalarını da tanıttı. Yeni sezon için 3 adet forma (ev sahibi, deplasman ve alternatif) tanıtan Beşiktaş'ta yeni formalar taraftarın oldukça beğenisini kazandı. Peki, Beşiktaş'ın yeni sezon forma fiyatları ne kadar? Beşiktaş 2020-2021 forma fiyatları... İşte detaylar

BEŞİKTAŞ YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı forma lansmanında yeni sezon formaları tanıtıldı. Tanıtımda konuşan Ahmet Nur Çebi, bu tür iş birliklerinin karşılıklı menfaatlere dayandığına dikkati çekerek, "En büyük spor giyim markası adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. İş ortağımız adidas ile 11 yıldan beri devam ediyoruz. Umarım adidas'tan aldığımızın karşılığını verebiliriz." dedi.

Taraftarların oldukça büyük ilgi gösterdiği Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının şu an için fiyatı netleşmiş durumda değil. Ancak 2019-2020 sezonun formalarının 250 TL'den satışa sunulduğunu düşünürsek, bu sezon da forma fiyatlarının benzer olacağını söyleyebiliriz.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları: