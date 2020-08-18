Beşiktaş yeni sezon formalarının tanıtımını gerçekleştirdi!

Gelecek sezona hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin katılımıyla Vodafone Park’ta düzenlenen lansmanda yeni sezon formalarını tanıttı.

Vodafone Park’ta düzenlenen lansmanda yeni sezon için 3 adet forma (ev sahibi, deplasman ve alternatif) tanıtan Beşiktaş, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giriyor. Lansmandaki konuşmasında ''En büyük spor giyim markası Adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz'' diyen Başkan Ahmet Nur Çebi, ''Kendileriyle 11 yıldır iş ortaklığımız devam ediyor. Umarım aldığımızın karşılığını verebiliriz. Hedefimiz şampiyon olup, 500 bin forma satışına çıkmak'' dedi.

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