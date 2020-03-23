Beşiktaş yönetimi koronavirüs testi için hastaneye başvurdu!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması sonrası Beşiktaş yönetiminin, acil olarak koronavirüs testi için hastaneye başvuruda bulunduğu belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş koronavirüs taramasından geçme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.
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